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Подстолье Алами МК 400

12 оценок

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Подстолье Алами М 400

Характеристики товара

Описание

Вес изделия, кг: 18 кг

Объем изделия: 0,05 м3

Габариты упаковки: 550 х 550 х 80 мм

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Материалсталь
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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