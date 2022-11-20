Характеристики товара
Описание
Вес изделия, кг: 18 кг
Объем изделия: 0,05 м3
Габариты упаковки: 550 х 550 х 80 мм
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Материалсталь
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
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Вес изделия, кг: 18 кг
Объем изделия: 0,05 м3
Габариты упаковки: 550 х 550 х 80 мм
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