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          Фотография Подстолье Альянс 80 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Хит

          Подстолье Альянс 80

          4.3
          Оптовая цена
          4 250 ₽
          от 10 штук
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          Подстолье Альянс 80
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          Основные характеристики

          • Высота720 мм
          • Длина1080 мм
          • Ширина540 мм
          • Вес23 кг
          • Материал подстольясталь

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