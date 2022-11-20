Товар в корзине. Перейти
Подстолье Армад - фото 1Подстолье Армад - фото 2

Подстолье Армад

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Опора Нельсон
Опора Нельсон
Следующий Подстолье чугунное Понтэ
Опора Нельсон

Характеристики товара

Описание

Подстолье выполнено из стального профиля 90*30
Царговый пояс из профиля 50х25.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалсталь
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Подстолье Лофт 1Настоящее фото товара Подстолье Лофт 1, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
10

Подстолье Лофт 1

Подстолье Double-ZНастоящее фото товара Подстолье Double-Z, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
5

Подстолье Double-Z

Подстолье Лофт 69Настоящее фото товара Подстолье Лофт 69, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
14

Подстолье Лофт 69

Подстолье лофт ХНастоящее фото товара Подстолье лофт Х, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
5

Подстолье лофт Х

Подстолье Лофт ПНастоящее фото товара Подстолье Лофт П, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
7

Подстолье Лофт П

Подстолье Лофт 24Настоящее фото товара Подстолье Лофт 24, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
9

Подстолье Лофт 24

С этим товаром покупают
Стул Dolche, букле Buckle white, старинный орехНастоящее фото товара Стул Dolche, букле Buckle white, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
12

Стул Dolche, букле Buckle white, старинный орех

Стул Ruby, экокожа коричневая Cometa dark Brown, старинный орехНастоящее фото товара Стул Ruby, экокожа коричневая Cometa dark Brown, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
13

Стул Ruby, экокожа коричневая Cometa dark Brown, старинный орех

Стул деревянный для дома Fendi, коричневый велюрНастоящее фото товара Стул деревянный для дома Fendi, коричневый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от7 020
13

Стул деревянный для дома Fendi, коричневый велюр

Стул Solar Настоящее фото товара Стул Solar , произведённого компанией ChiedoCover
5 9908
6 490 ₽
12

Стул Solar

Стул Марк lightНастоящее фото товара Стул Марк light, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59016
6 590 ₽
5

Стул Марк light

Стул Olys, велюр черный, ножки металлНастоящее фото товара Стул Olys, велюр черный, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
10

Стул Olys, велюр черный, ножки металл

Стул Eames V, экокожа чернаяНастоящее фото товара Стул Eames V, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29018
3 990 ₽
6

Стул Eames V, экокожа черная

Другие товары из разделаподстолья
Подстолье Классик 80 МНастоящее фото товара Подстолье Классик 80 М, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
84Хит

Подстолье Классик 80 М

Настоящее фото товара Подстолье Классик 80, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
106Хит

Подстолье Классик 80

Подстолье ЧК МНастоящее фото товара Подстолье ЧК М, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
112Хит

Подстолье ЧК М

Подстолье ЧКНастоящее фото товара Подстолье ЧК, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
33Хит

Подстолье ЧК