Характеристики товара
Описание
Подстолье выполнено из стального профиля 90*30
Царговый пояс из профиля 50х25.
Основные характеристики
- Материалсталь
- Максимальная нагрузка130 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Помогите нам стать лучше! Пришлите фото или видео, а мы опубликуем это на сайте в разделе «фотографии покупателей».
Подстолье выполнено из стального профиля 90*30
Царговый пояс из профиля 50х25.
Стул Dolche, букле Buckle white, старинный орех
Стул Ruby, экокожа коричневая Cometa dark Brown, старинный орех
Стул деревянный для дома Fendi, коричневый велюр
Стул Solar
Стул Марк light
Стул Olys, велюр черный, ножки металл
Стул Eames V, экокожа черная