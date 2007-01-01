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Подстолье барное чугунное 1049, черный - фото 1

Подстолье барное чугунное 1049, черный

Артикул: CH-001-377
84 оценки
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье чугунное. Труба и основание - чугунное литье.

Рекоменд. макс. размер столешницы - D-80. 80*80.
Основание: 2 шт./кор. 45х45х13 (0,026); труба: 1 шт./кор. 96х7х7 (0,004), верхний крест. /кор. 35х35х3,5 (0,002)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес19 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
  • Материал подстольячугун
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Подстолье барное чугунное 1049, черный
Подстолье барное чугунное 1049, черный
6 890
В корзине

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