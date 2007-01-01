Характеристики товара
Описание
Подстолье чугунное. Труба и основание - чугунное литье.
Рекоменд. макс. размер столешницы - D-80. 80*80.
Основание: 2 шт./кор. 45х45х13 (0,026); труба: 1 шт./кор. 96х7х7 (0,004), верхний крест. /кор. 35х35х3,5 (0,002)
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина450 мм
- Ширина450 мм
- Высота1100 мм
- Вес19 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
- Материал подстольячугун
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет