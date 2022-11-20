Подстолье металлическое с подставкой для ног. Основание - чёрное порошковое покрытие. Диам.трубы - 7,6. Высота до кольца от пола +-28см. Рекоменд. макс. размер столешницы - диам.80, 70*70
Основание и крест: 1 шт./кор. 44х44х10 (0,019); труба: 1 шт./кор. 110х9х9 (0,009); подставка: 40х40х30 (0,048)
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