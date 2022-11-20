Подстолье барное металлическое 1255

14 оценок

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Подстолье барное металлическое 1255

4.7
7 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подстолье металлическое с подставкой для ног. Основание - чёрное порошковое покрытие. Диам.трубы - 7,6. Высота до кольца от пола +-28см. Рекоменд. макс. размер столешницы - диам.80, 70*70
Основание и крест: 1 шт./кор. 44х44х10 (0,019); труба: 1 шт./кор. 110х9х9 (0,009); подставка: 40х40х30 (0,048)

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Длина430 мм
  • Ширина430 мм
  • Вес17 кг
  • Материал подстольясталь

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