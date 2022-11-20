Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Ширина500 мм
- Длина1000 мм
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Опора для стола X образная в стиле Лофт - черное
Опора для стола П-образное
Подстолье 1028
Подстолье 1284
Подстолье 1019EM
Подстолье 1029EM
Подстолье 1026EM
Подстолье 1061EM
Подстолье 1064EM
Подстолье 1062EM
Стул барный Купер фиолетовый
Стул Самба, голубой
Стул Самба, синяя ткань, каркас - серебро
Стул Галс, кожзам белый/ каркас белый
Стул Галс, кожзам черный/ каркас черный
Барный стул Green коричневая кожа
Кресло College BX-3177/Black
Подстолье 1065EM
Подстолье 1063EM
Подстолье 1042EM
Стальное Подстолье 1030EM барное
Стальное Подстолье 1022EM
Стальное Подстолье 1027EM двойное
Стальное Подстолье 1003EM двойное
Стальное Подстолье 1021EM
Подстолье Манаус К1
Подстолье Kochur