Фотография Подстолье чугунное 1024 лайт от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Подстолье чугунное 1024 лайт

4.5
Оптовая цена
от 4 090 ₽
от 5 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Подстолье чугунное 1024 лайт
Подстолье чугунное 1024 лайт
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Подстолье чугунное 1024 лайт

4.5
4090 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина510 мм
  • Ширина510 мм
  • Материал подстольячугун

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