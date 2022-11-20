Фотография Подстолье чугунное 1043 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Подстолье чугунное 1043

4.5
Оптовая цена
от 5 890 ₽
от 5 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Подстолье чугунное 1043
Подстолье чугунное 1043
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Подстолье чугунное 1043

4.5
5890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина600 мм
  • Ширина400 мм
  • Материал подстольячугун

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