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            Фотография Подстолье чугунное 1236 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

            Подстолье чугунное 1236

            4.9
            Оптовая цена
            5 390 ₽
            от 20 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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            Подстолье чугунное 1236
            Подстолье чугунное 1236
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            Основные характеристики

            • Высота720 мм
            • Длина600 мм
            • Ширина600 мм
            • Вес17 кг
            • Материал подстольячугун

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