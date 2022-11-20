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          Фотография Подстолье чугунное Марко от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          -9%Хит

          Подстолье чугунное Марко

          4.8
          Оптовая цена
          3 290 ₽3 590 ₽
          В наличии 5 шт
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          Подстолье чугунное Марко
          Подстолье чугунное Марко
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          Основные характеристики

          • Высота730 мм
          • Ширина440 мм
          • Вес19 кг
          • Материал подстольячугун
          • Длина440 мм

          Выполненные заказы

          Подстолье чугунное Марко, серая столешница
          Подстолье чугунное Марко, серая столешницаПодстолье чугунное Марко, серая столешницаПодстолье чугунное Марко, серая столешницаПодстолье чугунное Марко, серая столешница
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