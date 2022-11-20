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          Фотография Подстолье чугунное Понтэ ДВ от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          -34%В наличии

          Подстолье чугунное Понтэ ДВ

          4.1
          Оптовая цена
          4 490 ₽6 750 ₽
          В наличии 90 шт
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          Подстолье чугунное Понтэ ДВ
          Подстолье чугунное Понтэ ДВ
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота730 мм
          • Ширина390 мм
          • Вес20 кг
          • Материал подстольячугун
          • Длина780 мм

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