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          Фотография Подстолье чугунное Понтэ КР от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          В наличииХит

          Подстолье чугунное Понтэ КР

          4.1
          Оптовая цена
          2 590 ₽
          В наличии 70 шт
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          Подстолье чугунное Понтэ КР
          Подстолье чугунное Понтэ КР
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          Основные характеристики

          • Высота730 мм
          • Ширина390 мм
          • Вес12 кг
          • Материал подстольячугун
          • Длина390 мм

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