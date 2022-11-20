Фотография Подстолье деревянное Баухауз от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Подстолье деревянное Баухауз

4.9
Оптовая цена
от 49 990 ₽
от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Подстолье деревянное Баухауз
Подстолье деревянное Баухауз
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Подстолье деревянное Баухауз

4.9
49990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина720 мм
  • Ширина720 мм
  • Вес36 кг
  • Материал подстольядерево

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