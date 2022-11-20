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Подстолье Элефант

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Характеристики товара

Описание

Подстолье «Элефант» сделано из металлических профилей 100х100 мм и 80х80 мм. Расстояние от пола до нижней планки 80 мм. Покрытие металла — лак бесцветный. Внизу на ножках есть пластиковые заглушки для защиты вашего напольного покрытия.

Это одно из самых недорогих, но в то же время стильных подстолий. Названо так, потому что напоминает по форме слона. И такое же массивное и надежное. Может быть подстольем как для офисного стола, так и для обеденного. Подходит для любых столешниц шириной от 750 мм и длиной до 3200 мм.
Можно изменить окрас металла, сделать любые размеры подстолья.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина200 мм
  • Длина750 мм
  • Вес29,6 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный

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