Характеристики товара
Описание
Подстолье «Элефант» сделано из металлических профилей 100х100 мм и 80х80 мм. Расстояние от пола до нижней планки 80 мм. Покрытие металла — лак бесцветный. Внизу на ножках есть пластиковые заглушки для защиты вашего напольного покрытия.
Это одно из самых недорогих, но в то же время стильных подстолий. Названо так, потому что напоминает по форме слона. И такое же массивное и надежное. Может быть подстольем как для офисного стола, так и для обеденного. Подходит для любых столешниц шириной от 750 мм и длиной до 3200 мм.
Можно изменить окрас металла, сделать любые размеры подстолья.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина200 мм
- Длина750 мм
- Вес29,6 кг
- Материалметалл
- Цветчерный