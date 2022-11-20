Подстолье ER 3023

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Подстолье ER 3023

4.2
4 390 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Подстолье ER 3016
Подстолье ER 3016
Следующий Подстолье ER 3030
Подстолье ER 3030

Характеристики товара

Описание

Размер основания: диаметр 40 см.

Регулировка основания: есть

Объем упаковки: 0,03 куб. м.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Цветчерный
  • Вес10.5 кг
  • Материалчугун

С этим товаром покупают

Подстолье Круз 60Настоящее фото товара Подстолье Круз 60, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
33Хит

Подстолье Круз 60

Настоящее фото товара Опора для стола П-образная, Светлая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
5

Опора для стола П-образная, Светлая

Настоящее фото товара Подстолье Алекс МБ, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
6

Подстолье Алекс МБ

Диван Oslo, синийНастоящее фото товара Диван Oslo, синий, произведённого компанией ChiedoCover
96 290
Оптовая цена
12

Диван Oslo, синий

Диван-трансформер ButterflyНастоящее фото товара Диван-трансформер Butterfly, произведённого компанией ChiedoCover
126 990
Оптовая цена
13

Диван-трансформер Butterfly

Диван Amsterdam трехместныйНастоящее фото товара Диван Amsterdam трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от69 790
Оптовая цена
7

Диван Amsterdam трехместный

Диван Italia трехместныйНастоящее фото товара Диван Italia трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена
5

Диван Italia трехместный

Диван LondonНастоящее фото товара Диван London, произведённого компанией ChiedoCover
от105 590
Оптовая цена
14

Диван London

Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1040EM, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
18 290
Оптовая цена
13

Подстолье металлическое 1040EM, лофт

В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Подстолье ER 9004, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
15

Подстолье ER 9004

Другие товары из раздела подстолья чугунные оптом

Настоящее фото товара Подстолье ER 4151, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
15

Подстолье ER 4151

Настоящее фото товара Подстолье 1273EM, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
5

Подстолье 1273EM

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Подстолье Чугун Арт.1268, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
14

Подстолье Чугун Арт.1268

Настоящее фото товара Подстолье Чугун Арт.1267, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
10

Подстолье Чугун Арт.1267

Настоящее фото товара Подстолье Чугун Арт.1266, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
5

Подстолье Чугун Арт.1266

Настоящее фото товара Подстолье Чугун Арт.1269, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
9

Подстолье Чугун Арт.1269

Настоящее фото товара Подстолье Чугун Арт.1270, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
12

Подстолье Чугун Арт.1270

Настоящее фото товара Подстолье Чугун Арт.1271, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
14

Подстолье Чугун Арт.1271

Настоящее фото товара Подстолье Чугун Двойное Арт.1272, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
13

Подстолье Чугун Двойное Арт.1272

Настоящее фото товара Подстолье Чугун Арт.1275, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
15

Подстолье Чугун Арт.1275