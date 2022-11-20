Подстолье ER 3023
4 390 ₽
Размер основания: диаметр 40 см.
Регулировка основания: есть
Объем упаковки: 0,03 куб. м.
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Подстолье Чугун Арт.1269
Подстолье Чугун Арт.1270
Подстолье Чугун Арт.1271
Подстолье Чугун Двойное Арт.1272
Подстолье Чугун Арт.1275