Характеристики товара
Описание
Дизайн подстолья строгий, легкий, отчасти воздушный. За счет очень большого диаметра основания имеет повышенную устойчивость. Лаконичный дизайн и прямые линии позволяют ему идеально вписаться в современный интерьер.
Размер основания: диаметр 610 мм
Регулировка ножек: Есть
Максимальный размер столешницы: 80 х 80 см, D90 см
Объем упаковки: 0,03 куб. м.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес11 кг
- Материалчугун
- Рекомендуемый максимальный размер столешницыD900, 800*800
- Цветчерный