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Подстолье ER 3080

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Характеристики товара

Описание

Дизайн подстолья строгий, легкий, отчасти воздушный. За счет очень большого диаметра основания имеет повышенную устойчивость. Лаконичный дизайн и прямые линии позволяют ему идеально вписаться в современный интерьер.

Размер основания: диаметр 610 мм

Регулировка ножек: Есть

Максимальный размер столешницы: 80 х 80 см, D90 см

Объем упаковки: 0,03 куб. м.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес11 кг
  • Материалчугун
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницыD900, 800*800
  • Цветчерный

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