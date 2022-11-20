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Подстолье ER 4003

Артикул: CH-050-036
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подстолье 4003 имеет большой диаметр тяжелого чугунного основания, что делает его достаточно устойчивым по сравнению со многими другими подстольями. Форма основания достаточно оригинальная, просто взгляните на фото.

Традиционно используется порошковая покраска подстолья, что делает его практически вечным в эксплуатации.

Максимальный размер столешницы: D750, 700*700

Размер основания: D45 см.
Регулировка ножек: есть
Объем упаковки: 0,03 куб.м.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес10.5 кг
  • Материалчугун
  • Рекомендуемый размер столешницы700*700, D750 мм
  • Размер основания450 мм
  • Цветчерный

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