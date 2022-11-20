Характеристики товара
Описание
Недорогое барное подстолье 110 см. Достаточно устойчивое, т.к. имеет самый низкий центр тяжести среди всех барных подстолий, а также широкий диаметр основания. Если надежность стола для вас важный параметр, присмотритесь именно к этому подстолью.
Максимальный размер столешницы: D700, 700*700
Размер основания: D57 см.
Регулировка ножек: есть
Объем упаковки: 0,04 куб.м.
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Вес13 кг
- Материалчугун
- Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
- Размер основания570 мм
- Цветчерный