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Подстолье ER 4066H - фото 1

Подстолье ER 4066H

Артикул: CH-050-027
6 оценок
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Подстолье ER 4066

Характеристики товара

Описание

Недорогое барное подстолье 110 см. Достаточно устойчивое, т.к. имеет самый низкий центр тяжести среди всех барных подстолий, а также широкий диаметр основания. Если надежность стола для вас важный параметр, присмотритесь именно к этому подстолью.

Максимальный размер столешницы: D700, 700*700

Размер основания: D57 см.
Регулировка ножек: есть
Объем упаковки: 0,04 куб.м.

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Вес13 кг
  • Материалчугун
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
  • Размер основания570 мм
  • Цветчерный

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