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Подстолье ER 4115 - фото 1

Подстолье ER 4115

Артикул: CH-050-038
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Двойное подстолье 4115 из нержавеющей стали с прямоугольным основанием. Матовая, сатинированная поверхность подстолья имеет не зеркальный, а холодный, металлический блеск. В отличие от хромированного на такой поверхности не так заметны пятна и разводы.

Размер основания - 700 х 400 мм.

Максимальный размер столешницы: D800, 800*800

Размер основания: 70*40 см.
Регулировка ножек: есть
Объем упаковки: 0,04 куб.м.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес21 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Рекомендуемый размер столешницы1200*800, D1200*800 мм
  • Цветсеребряный

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