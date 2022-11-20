Характеристики товара
Описание
Двойное подстолье 4115 из нержавеющей стали с прямоугольным основанием. Матовая, сатинированная поверхность подстолья имеет не зеркальный, а холодный, металлический блеск. В отличие от хромированного на такой поверхности не так заметны пятна и разводы.
Размер основания - 700 х 400 мм.
Максимальный размер столешницы: D800, 800*800
Размер основания: 70*40 см.
Регулировка ножек: есть
Объем упаковки: 0,04 куб.м.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес21 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Рекомендуемый размер столешницы1200*800, D1200*800 мм
- Цветсеребряный