Характеристики товара
Описание
- В основании используем очень толстый лист стали, что делает стол устойчивым
- Двойная порошковая покраска пр-ва Греции. Поверхность - ровная, без бугров и так называемой "молотковой покраски". Такая матовая и "бархатистая" поверхность выглядит более стильно, чем глянцевая.
- Усиленная площадка для крепления столешницы: толщиной 4 мм и размером 29х29 мм. Имеет 8 отверстий для более прочного крепления столешниц, а не принятые 4 шт., т.к. обычно столы передвигают, держась за столешницу. Сделано специально, чтобы столешницы не отрывались.
- Комплектуется регулировочными ножками. Во-первых, они защищают пол от царапин, во-вторых, позволяют выровнять стол, если в помещении неидеальные полы
Максимальный размер столешницы: D800, 800*800
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес13 кг
- Материалсталь
- Размер основания440 мм
- Цветбелый