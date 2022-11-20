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Подстолье ER 5001 (белое)

Артикул: CH-050-017
4 оценки
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Характеристики товара

Описание

  • В основании используем очень толстый лист стали, что делает стол устойчивым
  • Двойная порошковая покраска пр-ва Греции. Поверхность - ровная, без бугров и так называемой "молотковой покраски". Такая матовая и "бархатистая" поверхность выглядит более стильно, чем глянцевая.
  • Усиленная площадка для крепления столешницы: толщиной 4 мм и размером 29х29 мм. Имеет 8 отверстий для более прочного крепления столешниц, а не принятые 4 шт., т.к. обычно столы передвигают, держась за столешницу. Сделано специально, чтобы столешницы не отрывались.
  • Комплектуется регулировочными ножками. Во-первых, они защищают пол от царапин, во-вторых, позволяют выровнять стол, если в помещении неидеальные полы

Максимальный размер столешницы: D800, 800*800

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес13 кг
  • Материалсталь
  • Размер основания440 мм
  • Цветбелый

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