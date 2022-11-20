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Подстолье ER 5001 двойное - фото 1Подстолье ER 5001 двойное - фото 2

Подстолье ER 5001 двойное

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Размер основания: 460 мм х 760 мм

Регулировка ножек: Есть

Вес: 27 кг

Объем упаковки: 0,06 м.куб.

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Вес27 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

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