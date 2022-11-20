Характеристики товара
Описание
Размер основания: 460 мм х 760 мм
Регулировка ножек: Есть
Вес: 27 кг
Объем упаковки: 0,06 м.куб.
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Вес27 кг
- Материалсталь
- Цветчерный
Размер основания: 460 мм х 760 мм
Регулировка ножек: Есть
Вес: 27 кг
Объем упаковки: 0,06 м.куб.
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
Подстолье Классик 80 М
Подстолье ЧК
Подстолье ЧК М
Подстолье стальное №5
Подстолье металлическое Окто мини
Подстолье чугунное 3012
Подстолье чугунное 1013 тройное
Подстолье чугунное 1014 лайт
Подстолье чугунное 1023
Подстолье чугунное 2014
Подстолье металлическое 1040EM
Барное подстолье Тулип
Подстолье Лофт 4
Подстолье Квартирник
Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
Подстолье металлическое Квадро Трапезе
Подстолье металлическое Квадро NEW
Подстолье металлическое 1033
Подстолье металлическое 1233
Подстолье Квадро Slim
Подстолье металлическое 1010
Подстолье металлическое 1220
Подстолье металлическое 1247