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Подстолье ER 5001H

Артикул: CH-050-009
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Барное круглое подстолье 5001Н(высота 110 см.) с тяжелым основанием
  • Покрытие - черный муар - бархатистая матовая поверхность.
  • Усиленная площадка для крепления столешницы: толщиной 4 мм и размером 29х29 мм.
  • Имеет 8 отверстий для более прочного крепления столешниц, а не принятые 4 шт., т.к. обычно столы передвигают, держась за столешницу. Сделано специально, чтобы столешницы не отрывались.
  • Комплектуется регулировочными ножками. Во-первых, они защищают пол от царапин, во-вторых, позволяют выровнять стол, если в помещении неидеальные полы.

Максимальный размер столешницы: D950, 850*850


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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Вес15 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы600*600, D650 мм
  • Размер основания4400 мм

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