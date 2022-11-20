Характеристики товара
Описание
- Барное круглое подстолье 5001Н(высота 110 см.) с тяжелым основанием
- Покрытие - черный муар - бархатистая матовая поверхность.
- Усиленная площадка для крепления столешницы: толщиной 4 мм и размером 29х29 мм.
- Имеет 8 отверстий для более прочного крепления столешниц, а не принятые 4 шт., т.к. обычно столы передвигают, держась за столешницу. Сделано специально, чтобы столешницы не отрывались.
- Комплектуется регулировочными ножками. Во-первых, они защищают пол от царапин, во-вторых, позволяют выровнять стол, если в помещении неидеальные полы.
Максимальный размер столешницы: D950, 850*850
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Вес15 кг
- Рекомендуемый размер столешницы600*600, D650 мм
- Размер основания4400 мм