Характеристики товара
Описание
Размер основания: 400 мм х 400 мм
Регулировка ножек: Есть
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Вес17 кг
- Материалсталь
- Цветчерный
Размер основания: 400 мм х 400 мм
Регулировка ножек: Есть
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