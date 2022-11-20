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Подстолье ER 5005H

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Подстолье фуд-корт черное

Характеристики товара

Описание

Размер основания: 400 мм х 400 мм

Регулировка ножек: Есть

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Вес17 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

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