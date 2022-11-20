Подстолье ER TRACY

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Подстолье ER TRACY

4.8
3 590 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Подстолье ER 4151
Подстолье ER 4151
Следующий Подстолье 2106EM
Подстолье 2106EM

Характеристики товара

Описание

Подстолье Tracy - обычное хромированное подстолье. Можно использовать столешницу размером до 100х100 см. Ножки комплектуются пластиковыми заглушками.

Размер оснвоания: 60 х 60 см.

Максимальный размер столешницы: 100 х 100 см, D95 см

Объем упаковки: 0,08 куб. м.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Цветсеребряный
  • Вес6.3 кг
  • Материалсталь

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Каркас "Лидер 3", произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
11

Каркас "Лидер 3"

Опора для стола V-образная, темнаяНастоящее фото товара Опора для стола V-образная, темная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
12

Опора для стола V-образная, темная

Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1044, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
10

Подстолье металлическое 1044

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стол Априори темный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
11

Стол Априори темный

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 4064 барное, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
5

Подстолье чугунное 4064 барное

Другие товары из раздела подстолья хромированные оптом

Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1263, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена
15

Подстолье хромированное 1263

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1262ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
12

Подстолье хромированное 1262ЕМ

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1259ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
15

Подстолье хромированное 1259ЕМ

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье барное хромированное 1004, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
8

Подстолье барное хромированное 1004

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье барное хромированное 1204, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена
6

Подстолье барное хромированное 1204

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1261, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
8

Подстолье хромированное 1261

Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1271ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
12

Подстолье хромированное 1271ЕМ

Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1005, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
14

Подстолье хромированное 1005

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье хромированное 0112ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена
13

Подстолье хромированное 0112ЕМ

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Подстолье хромированное 0114, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
13

Подстолье хромированное 0114

В наличии 23 шт.