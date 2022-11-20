Подстолье Tracy - обычное хромированное подстолье. Можно использовать столешницу размером до 100х100 см. Ножки комплектуются пластиковыми заглушками.
Размер оснвоания: 60 х 60 см.
Максимальный размер столешницы: 100 х 100 см, D95 см
Объем упаковки: 0,08 куб. м.
Подстолье хромированное 1263
Подстолье хромированное 1262ЕМ
Подстолье хромированное 1259ЕМ
Подстолье барное хромированное 1004
Подстолье барное хромированное 1204
Подстолье хромированное 1261
Подстолье хромированное 1271ЕМ
Подстолье хромированное 1005
Подстолье хромированное 0112ЕМ
Подстолье хромированное 0114