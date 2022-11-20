Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Ширина400 мм
- Длина400 мм
- Цветчерный
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
Подстолье Классик 80 М
Подстолье ЧК
Подстолье ЧК М
Подстолье стальное №5
Подстолье металлическое Окто мини
Подстолье чугунное Manta КР
Подстолье ЧК
Подстолье барное хромированное 1204
Подстолье двойное 1048
Подстолье Лофт А2
Подстолье Скалл
Подстолье Голин
Подстолье Кенмэр
Подстолье Портмаги
Подстолье Ратмор
Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
Подстолье металлическое Квадро Трапезе
Подстолье металлическое Квадро NEW
Подстолье металлическое 1033
Подстолье металлическое 1233
Подстолье Квадро Slim
Подстолье металлическое 1010
Подстолье металлическое 1220
Подстолье металлическое 1247