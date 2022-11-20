Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Диаметр400 мм
- Цветзолотой
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
Подстолье Классик 80 М
Подстолье ЧК
Подстолье ЧК М
Подстолье стальное №5
Подстолье металлическое Окто мини
Подстолье Техас
Подстолье чугунное 3012
Подстолье 1028
Подстолье X
Подстолье Квартирник
Подстолье Грантем
Подстолье Вострикова
Подстолье Double-Z
Подстолье Кашел
Подстолье ER 3116
Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
Подстолье металлическое Квадро Трапезе
Подстолье металлическое Квадро NEW
Подстолье металлическое 1033
Подстолье металлическое 1233
Подстолье Квадро Slim
Подстолье металлическое 1010
Подстолье металлическое 1220
Подстолье металлическое 1247