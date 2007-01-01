Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье France, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье France
7 оценок
7 990
Подстолье France - фото 1Подстолье France - фото 2Подстолье France - фото 3Подстолье France - фото 4
Подстолье France

Артикул: CH-080-357
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота720 мм
  • Вес17 кг
Характеристики товара

Описание

Ищете надежное основание для обеденных столов в кафе, офисе или на кухне? Обратите внимание на чугунное подстолье France — универсальное и долговечное решение, которое отлично подойдет как для внутреннего, так и для уличной эксплуатации.

Основные преимущества:

Изготовлено из высококачественного чугуна: Благодаря прочности и износостойкости чугуна, подстолье France обеспечивает стабильность и долговечность даже при интенсивной эксплуатации. Оно идеально подходит для использования в кафе, офисных зонах и домашних кухнях.

  • Эта модель относится к популярной серии Bistrot, которая славится своим классическим стилем и универсальностью. Стильный дизайн отлично впишется в любой интерьер или экстерьер.
  • Универсальность использования: Подстолье предназначено как для внутрикомнатных помещений, так и для уличных веранд. Оно устойчиво к погодным условиям, что делает его отличным выбором для летних площадок.
  • Легкая транспортировка и монтаж: Поставляется в разобранном виде, что облегчает доставку и сборку. Инструкция прилагается, сборка не займет много времени.
  • Практичность и эстетика: Стильный дизайн и надежные материалы позволяют создавать комфортные и долговечные обеденные зоны в любом заведении или доме.
  • Вес подстолья 17 кг. Крепление под столешницу 450x450 мм.

Чугунное подстолье France — это сочетание классики, надежности и функциональности. Оно станет отличным основанием для ваших столов, создавая уютную атмосферу как внутри помещения, так и на открытых верандах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота720 мм
  • Вес17 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы800*800 мм
  • Материал подстольячугун
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

