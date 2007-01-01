Характеристики товара
Описание
Ищете надежное основание для обеденных столов в кафе, офисе или на кухне? Обратите внимание на чугунное подстолье France — универсальное и долговечное решение, которое отлично подойдет как для внутреннего, так и для уличной эксплуатации.
Основные преимущества:
Изготовлено из высококачественного чугуна: Благодаря прочности и износостойкости чугуна, подстолье France обеспечивает стабильность и долговечность даже при интенсивной эксплуатации. Оно идеально подходит для использования в кафе, офисных зонах и домашних кухнях.
- Эта модель относится к популярной серии Bistrot, которая славится своим классическим стилем и универсальностью. Стильный дизайн отлично впишется в любой интерьер или экстерьер.
- Универсальность использования: Подстолье предназначено как для внутрикомнатных помещений, так и для уличных веранд. Оно устойчиво к погодным условиям, что делает его отличным выбором для летних площадок.
- Легкая транспортировка и монтаж: Поставляется в разобранном виде, что облегчает доставку и сборку. Инструкция прилагается, сборка не займет много времени.
- Практичность и эстетика: Стильный дизайн и надежные материалы позволяют создавать комфортные и долговечные обеденные зоны в любом заведении или доме.
- Вес подстолья 17 кг. Крепление под столешницу 450x450 мм.
Чугунное подстолье France — это сочетание классики, надежности и функциональности. Оно станет отличным основанием для ваших столов, создавая уютную атмосферу как внутри помещения, так и на открытых верандах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина450 мм
- Высота720 мм
- Вес17 кг
- Рекомендуемый размер столешницы800*800 мм
- Материал подстольячугун
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет