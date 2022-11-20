Характеристики товара
Описание
Подстолье выполнено из стали. Рекомендуемый размер столешницы не более 130 х 80 см Полимерно-порошковая покраска. Возможна покраска в любой цвет по коду "RAL" Полимерно-порошковое покрытие наделяет поверхность изделия износостойкостью и долговечностью. Подстолье имеет регулируемые ножки, которые компенсируют неровности пола. Усиленная конструкция подстолья исключает вероятность шатания стола. Разборный вариант.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Высота740 мм
- Глубина400 мм
- Вес31 кг
- Цветчерный