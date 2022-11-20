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Подстолье Илори

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Характеристики товара

Описание

Подстолье выполнено из стали. Рекомендуемый размер столешницы не более 130 х 80 см Полимерно-порошковая покраска. Возможна покраска в любой цвет по коду "RAL" Полимерно-порошковое покрытие наделяет поверхность изделия износостойкостью и долговечностью. Подстолье имеет регулируемые ножки, которые компенсируют неровности пола. Усиленная конструкция подстолья исключает вероятность шатания стола. Разборный вариант.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота740 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес31 кг
  • Цветчерный

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