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Подстолье Интерстеллар - фото 1

Подстолье Интерстеллар

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Характеристики товара

Описание

Металлическое подстолье изготовлено из нержавеющего профиля различного сечения толщиной от 1,5 мм с покрытием нитридом титана. Точные параметры материалов зависят от размера столешницы и предполагаемой нагрузки. Все подробности обговариваются с менеджером во время заказа. Получить подробную консультацию Вы можете по телефону, в мессенджере или оставив заявку на сайте.

  • Материал подстолья - нержавеющая сталь, покрытие нитридом титана
  • Цвет основания - золотистый, глянцевый либо матовый
  • Длина стола - без ограничения
  • Ширина стола - без ограничения
  • Высота стола - на заказ
  • Металлическое основание имеет подложки, чтобы не поцарапать Ваше напольное покрытие.
  • Изготовим подстолье в нужном вам размере.
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал подстольясталь
  • Цветзолотой

Варианты каркаса

Подстолье Интерстеллар - каркас в цвете ШлифовкаШлифовка
Подстолье Интерстеллар - каркас в цвете ПолировкаПолировка
Подстолье Интерстеллар - каркас в цвете Нитрид титана с шлифовкойНитрид титана с шлифовкой
Подстолье Интерстеллар - каркас в цвете Нитрид титана с полировкойНитрид титана с полировкой

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