Подстолье металлическое. Труба и основание-нержавеющая сталь матовая. Труба ламинированная под текстуру дерева. Рекомендуемый размер столешницы-140*85.
Столешница шпон, 40 мм, круглая
Полукресло Шарлотт
Полукресло Лофт
Кружка Афродита
Фонарный столб Bremen тройной черный
Подстолье Обвязка №40/3, разборное
Настольная лампа Melody
Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ
Подстолье хромированное 1263
Подстолье из нержавеющей стали 1275ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1075ЕМ
Подстолье хромированное 1277ЕМ
Подстолье хромированное 1278ЕМ
Подстолье хромированное 1276ЕМ
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро