Подстолье из нержавеющей стали 1086ЕМ

6 оценок

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Подстолье из нержавеющей стали 1086ЕМ

4.2
8 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подстолье металлическое. Труба и основание-нержавеющая сталь матовая. Труба ламинированная под текстуру дерева. Рекомендуемый размер столешницы-140*85.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина750 мм
  • Ширина400 мм
  • Вес25 кг
  • Материал подстольясталь

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