Подстолье из нержавеющей стали 1266

11 оценок

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Подстолье из нержавеющей стали 1266

4.9
5 790 ₽
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Подстолье из нержавеющей стали 1201
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Подстолье из нержавеющей стали 1087

Характеристики товара

Описание

Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое), предназначено для стеклянной столешницы. Диаметр трубы 7,6 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-80
Основание: 1 шт./кор. 48х48х4 (0,008); труба: 1 шт./кор. 9х9х70 (0,006)

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Вес12 кг
  • Материал подстольясталь

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