Подстолье из нержавеющей стали 1275ЕМ

6 оценок

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Подстолье из нержавеющей стали 1275ЕМ

4.1
9 990 ₽
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Подстолье хромированное 1263
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Характеристики товара

Описание

Подстолье металлическое. Труба и основание-нержавеющая сталь матовая. Рекомендуемый размер столешницы-140*85.
Основание+2 креста: кор. 78х43х5 (0,017); трубы: 2 шт./кор. 71х18х9 (0,012)

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Длина750 мм
  • Ширина400 мм
  • Вес28 кг
  • Материал подстольясталь

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