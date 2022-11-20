Подстолье металлическое. Труба и основание-нержавеющая сталь матовая. Рекомендуемый размер столешницы-140*85.
Основание+2 креста: кор. 78х43х5 (0,017); трубы: 2 шт./кор. 71х18х9 (0,012)
Столешница Werzalit квадратная
Чайник Кунстверк
Светильник на штанге Bremen белый верхний
Светильник на штанге Bremen белый нижний
Стеновые панели, ясень, цвет орех
Подушка 01 для стула Кьявари, 3 см, рогожка коричневая
Мягкое стекло 1.8 мм - 1200x600
Мягкое стекло 2.5 мм - 1200x600
Кресло Barcelona chair черный
Подстолье хромированное 1277ЕМ
Подстолье хромированное 1278ЕМ
Подстолье хромированное 1276ЕМ
Подстолье хромированное 1279ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1267ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1268ЕМ
Подстолье алюминиевое 1243ЕМ
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо