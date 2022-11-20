Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Ширина400 мм
- Длина400 мм
- Цветчерный
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
Подстолье Классик 80 М
Подстолье ЧК
Подстолье ЧК М
Подстолье стальное №5
Подстолье металлическое Окто мини
Подстолье чугунное 1024
Подстолье хромированное 0114
Подстолье Троя
Подстолье Квартирник
Парикмахерское кресло Лика
Парикмахерское кресло Фаэтон
Парикмахерское кресло Quanto
Парикмахерское кресло Престиж
Парикмахерское кресло Cobra
Подстолье ER 5005H
Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
Подстолье металлическое Квадро Трапезе
Подстолье металлическое Квадро NEW
Подстолье металлическое 1033
Подстолье металлическое 1233
Подстолье Квадро Slim
Подстолье металлическое 1010
Подстолье металлическое 1220
Подстолье металлическое 1247