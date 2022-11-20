Подстолье хромированное 1271ЕМ

12 оценок

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Подстолье хромированное 1271ЕМ

4.4
4 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подстолье хромированное. Диаметр основания: 45 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер креста: 35х35 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80.
Основание+крест: 1 шт./кор. 48х48х8 (0,018); труба: 1 шт./кор. 8х8х73 (0,005)

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Вес14 кг
  • Материал подстольясталь

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