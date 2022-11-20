Подстолье хромированное. Диаметр основания: 45 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер креста: 35х35 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80.
Основание+крест: 1 шт./кор. 48х48х8 (0,018); труба: 1 шт./кор. 8х8х73 (0,005)
Диван Дуплет
Кровать Лофт Palmer
Кровать Лофт Huntley Twin Back
Столешница слэб №19
Столешница слэб №27
Стол обеденный Колими
Стол обеденный Колтон
Сундук Eichholtz Filippo
Стол С-34
Стол С-31
Стул Eames SD, кремовый
Стул Eames SD, лимонный
Подстолье хромированное 1270
Подстолье из нержавеющей стали 1074
Подстолье из нержавеющей стали 1203
Подстолье из нержавеющей стали 1274
Подстолье хромированное 1290
Подстолье хромированное 1289
Подстолье хромированное 1288
Подстолье металлическое барное Классика
Подстолье барное металлическое 1255
Подстолье барное чугунное 1249