Подстолье хромированное 1276ЕМ

13 оценок

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Подстолье хромированное 1276ЕМ

4.6
4 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подстолье Tiramisu, металлическое. Труба - хром. Рекомендуемая столешница d-80, 90, 80*80.
Объем упак. 0,77*0,6*0,2 м - 0,09 м3, Кол-во в упак. - 2 шт.

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Основные характеристики

  • Высота734 мм
  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Вес4,5 кг
  • Материал подстольясталь

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