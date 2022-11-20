Подстолье хромированное 1277ЕМ

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Подстолье хромированное 1277ЕМ

4.6
4 290 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Подстолье из нержавеющей стали 1075ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1075ЕМ
Следующий Подстолье хромированное 1278ЕМ
Подстолье хромированное 1278ЕМ

Характеристики товара

Описание

Подстолье Tiramisu DUO хром, металлическое. Труба - хром. Рекомендуемая столешница 120*80. Кол-во в упак. - 2 шт.
Объем упак. 0,77*0,6*0,2 м - 0,09 м3, Кол-во в упак. - 2 шт.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота734 мм
  • Длина995 мм
  • Ширина600 мм
  • Вес6 кг
  • Материал подстольясталь

С этим товаром покупают

Диван кресло Хэнк Настоящее фото товара Диван кресло Хэнк , произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
13

Диван кресло Хэнк

Столешница HPL, 25 мм, прямоугольнаяНастоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
6Хит

Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная

Настоящее фото товара Блюдо овальное Коллаж, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
9

Блюдо овальное Коллаж

Фуршетная юбка односторонняя Настоящее фото товара Фуршетная юбка односторонняя , произведённого компанией ChiedoCover
540
Оптовая цена
7

Фуршетная юбка односторонняя

Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, береза, произведённого компанией ChiedoCover
от720
Оптовая цена
11

Стеновая панель Шалле, береза

Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
14

Прихожая лофт Нагпур

Настоящее фото товара Транспортировочный чехол для круглого стола 1100H, произведённого компанией ChiedoCover
от830
Оптовая цена
13

Транспортировочный чехол для круглого стола 1100H

Настоящее фото товара Люстра Bubble Dreams 6, произведённого компанией ChiedoCover
от26 900
Оптовая цена
9

Люстра Bubble Dreams 6

Мягкое стекло 1.2 мм - 1800x800Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.2 мм - 1800x800, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
14

Мягкое стекло 1.2 мм - 1800x800

Мягкое стекло 1.8 мм - 1800x800Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1800x800, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
12

Мягкое стекло 1.8 мм - 1800x800

Другие товары из раздела

Подстолье хромированное 1276ЕМНастоящее фото товара Подстолье хромированное 1276ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
13

Подстолье хромированное 1276ЕМ

Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1279ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
6

Подстолье хромированное 1279ЕМ

Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1267ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
13

Подстолье из нержавеющей стали 1267ЕМ

Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1268ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
10

Подстолье из нержавеющей стали 1268ЕМ

Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1243ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
14

Подстолье алюминиевое 1243ЕМ

Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1012ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
8

Подстолье алюминиевое 1012ЕМ

Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1016ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
11

Подстолье алюминиевое 1016ЕМ

Настоящее фото товара Подстолье хромированное 0112ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
13

Подстолье хромированное 0112ЕМ

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро , произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Квадро

Настоящее фото товара Подстолье металлическое барное Квадро , произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
14

Подстолье металлическое барное Квадро