Подстолье Tiramisu DUO хром, металлическое. Труба - хром. Рекомендуемая столешница 120*80. Кол-во в упак. - 2 шт.
Объем упак. 0,77*0,6*0,2 м - 0,09 м3, Кол-во в упак. - 2 шт.
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