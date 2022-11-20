Подстолье хромированное 1290

8 оценок

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Подстолье хромированное 1290

4.4
6 590 ₽
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Подстолье из нержавеющей стали 1274
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Подстолье хромированное 1289

Характеристики товара

Описание

Подстолье хромированное золотого цвета. Размер площадки: 25х25 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80
Основание+крест: 1 шт./кор. 48х48х8 (0,018); труба: 1 шт./кор. 10х12х71 (0,008)

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Вес12 кг
  • Материал подстольясталь

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