Подстолье хромированное золотого цвета. Размер площадки: 25х25 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80
Основание+крест: 1 шт./кор. 48х48х8 (0,018); труба: 1 шт./кор. 10х12х71 (0,008)
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