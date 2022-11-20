Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Ширина400 мм
- Длина400 мм
- Цветчерный
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
Подстолье Классик 80 М
Подстолье ЧК
Подстолье ЧК М
Подстолье стальное №5
Подстолье металлическое Окто мини
Подстолье барное хромированное 1204
Подстолье чугунное 3012
Подстолье Парсон
Подстолье Квартирник
Парикмахерское кресло Делис №3
Парикмахерское кресло Шанс гидравлика хром
Подстолье ER 5001
Подстолье ER 5005
Подстолье ER 3116
Подстолье ER 3071
Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
Подстолье металлическое Квадро Трапезе
Подстолье металлическое Квадро NEW
Подстолье металлическое 1033
Подстолье металлическое 1233
Подстолье Квадро Slim
Подстолье металлическое 1010
Подстолье металлическое 1220
Подстолье металлическое 1247