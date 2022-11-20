Характеристики товара
Описание
Отличительной особенностью данного подстолья является то, что оно выполнено полностью из дерева. Прочное основание изделия изготовлено из деревянных перекладин, которые придают конструкции устойчивость, что так необходимо в помещениях с большой проходимостью. Подстолья выполнены в двух вариантах и рассчитаны на размещение 4 или 6 человек. При этом большой выбор цветовых решений — от минималистких темных оттенков до светлых тонов выбеленного дуба — делают эти изделия оптимальным вариантом для размещения как в ресторанах азиатской кухни, так и в кафе, специализирующихся, например, на приготовлении блюд европейской кулинарии. В свою очередь теплота натурального дерева, совмещенная с современными технологиями обработки древесины, делает подстолья невероятно прочными. Такая мебель для ресторана станет идеальным приобретением для тех, кто отдает предпочтение качеству по разумной цене. Поставляется только в СОБРАННОМ ВИДЕ.
Вес брутто: 7,5 кг
Объем изделия:0,35 м3
Габариты упаковки: 750 х 670 х 670 мм
Материал: Массив Бука
Страна производства: Россия
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина650 мм
- Длина900 мм
- Вес5 кг
- Материал подстольядерево
- Рекомендуемый максимальный размер столешницы700*1200, 800*1200
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия