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Подстолье Кобе Д двойное - фото 1

Подстолье Кобе Д двойное

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Подстолье Кобе Д одинарное

Характеристики товара

Описание

Отличительной особенностью данного подстолья является то, что оно выполнено полностью из дерева. Прочное основание изделия изготовлено из деревянных перекладин, которые придают конструкции устойчивость, что так необходимо в помещениях с большой проходимостью. Подстолья выполнены в двух вариантах и рассчитаны на размещение 4 или 6 человек. При этом большой выбор цветовых решений — от минималистких темных оттенков до светлых тонов выбеленного дуба — делают эти изделия оптимальным вариантом для размещения как в ресторанах азиатской кухни, так и в кафе, специализирующихся, например, на приготовлении блюд европейской кулинарии. В свою очередь теплота натурального дерева, совмещенная с современными технологиями обработки древесины, делает подстолья невероятно прочными. Такая мебель для ресторана станет идеальным приобретением для тех, кто отдает предпочтение качеству по разумной цене. Поставляется только в СОБРАННОМ ВИДЕ.

Вес брутто: 7,5 кг
Объем изделия:0,35 м3
Габариты упаковки: 750 х 670 х 670 мм

Материал: Массив Бука
Страна производства: Россия

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина650 мм
  • Длина900 мм
  • Вес5 кг
  • Материал подстольядерево
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницы700*1200, 800*1200
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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