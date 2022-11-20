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Подстолье Кронос D 430

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Характеристики товара

Описание

Вес изделия, кг: 15 кг

Объем изделия: 0,05 м3

Габариты упаковки: 460х460х100 мм

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Материалсталь
  • Цветсеребряный
  • Страна изготовленияРоссия

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