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          Фотография Подстолье Круз 60 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Хит

          Подстолье Круз 60

          4.7
          Оптовая цена
          5 290 ₽
          от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Подстолье Круз 60

          4.7
          5290 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота720 мм
          • Длина1150 мм
          • Ширина600 мм
          • Вес12 кг
          • Материал подстольясталь

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