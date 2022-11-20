+7 922 906 67 77
ИзбранноеКорзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
Полукресла
    Подставки для ног
      Новинки
      Популярное
      Лофт
      Мебель Лофт
      Освещение в стиле лофт
      Новинки
      Популярное
      Ткани
      Вид
      Новинки
      Популярное
      Мебель для хранения
      Стеллажи и этажерки
      Комоды и буфеты
      Прихожие и обувницы
      Шкафы
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          Фотография Подстолье Круз 60 М от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Видеообзор
          Хит

          Подстолье Круз 60 М

          4.3
          Оптовая цена
          3 090 ₽
          от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
          В корзину Купить сейчас
          Быстрый заказ
          Подстолье Круз 60 М
          Подстолье Круз 60 М
          Итоговая сумма уточняется менеджером

          и принять условия Политики конфиденциальности

          Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

          О товаре

          Все характеристики

          Ваша оценка:

          Голос учтен

          Коммерческое предложение

          Скачайте предложение по этому товару

          Подстолье Круз 60 М

          4.3
          3090 ₽
          В корзинуКупить сейчас
          Предыдущий товар в категории Подстолье Круз 60
          Подстолье Круз 60
          Следующий Подстолье чугунное Понтэ КР
          Подстолье чугунное Понтэ КР

          Видеообзор

          Характеристики товара

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Основные характеристики

          • Высота720 мм
          • Длина600 мм
          • Ширина600 мм
          • Вес5 кг
          • Материал подстольясталь

          С этим товаром покупают

          Настоящее фото товара Чехол 09, произведённого компанией ChiedoCover
          580 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 09
          Настоящее фото товара Ткань Корона, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          520 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Ткань Корона, жаккард
          Настоящее фото товара Ткань Санта, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          520 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Ткань Санта, жаккард
          Настоящее фото товара Столешница массив бука, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница массив бука, 40 мм
          Настоящее фото товара Стеновая панель Эксклюзив, олива, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стеновая панель Эксклюзив, олива
          Настоящее фото товара Скамья-сундук Keter Hudson Storage Bench, произведённого компанией ChiedoCover
          23 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скамья-сундук Keter Hudson Storage Bench
          Настоящее фото товара Набор столовых предметов Бубблур, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Набор столовых предметов Бубблур
          Настоящее фото товара Стул Camelia Red Wine, произведённого компанией ChiedoCover
          7 600 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Camelia Red Wine
          Настоящее фото товара Торшер Nevada черный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          11 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Торшер Nevada черный
          Настоящее фото товара Слэб Днепр, произведённого компанией ChiedoCover
          44 600 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Слэб Днепр

          Другие товары из раздела подстолья в стиле лофт оптом

          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Севилья, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подстолье чугунное Севилья
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Верона КР, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье чугунное Верона КР
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое Окто мини, произведённого компанией ChiedoCover
          3 120 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье металлическое Окто мини
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1023, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье металлическое 1023
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1020, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подстолье металлическое 1020
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1038, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье металлическое 1038
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1045, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подстолье металлическое 1045
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое Square, произведённого компанией ChiedoCover
          4 080 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подстолье металлическое Square
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1208, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          8 490 ₽9 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье металлическое 1208
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1253, произведённого компанией ChiedoCover-5%
          9 790 ₽10 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье металлическое 1253