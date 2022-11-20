Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Ширина80 мм
- Длина630 мм
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Опора для стола X образная в стиле Лофт - черное
Опора для стола П-образное
Подстолье 1028
Подстолье 1284
Подстолье 1019EM
Подстолье 1029EM
Подстолье 1026EM
Подстолье 1061EM
Подстолье 1064EM
Подстолье 1062EM
Стул Галс, кожзам капучино/ каркас капучино
Стул Галс, кожзам белый/ каркас хром
Стул Галс Люкс, кожзам черный/ каркас черный
Стул Ажемо, красный
Кресло на колесиках, хром, белая кожа
Стул на колесах Perfecto Roll, черная экокожа
Стул на колесах Sephi Roll, серая экокожа
Подстолье 1065EM
Подстолье 1063EM
Подстолье 1042EM
Стальное Подстолье 1030EM барное
Стальное Подстолье 1022EM
Стальное Подстолье 1027EM двойное
Стальное Подстолье 1003EM двойное
Стальное Подстолье 1021EM
Подстолье Манаус К1
Подстолье Kochur