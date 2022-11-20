Подстолье Лофт деревянное Трапеция Т

8 оценок

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Подстолье Лофт деревянное Трапеция Т

4.2
10 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Высота: 71 см

Ширина: 36х60 см - одна деталь

Материал: дерево

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Длина720 мм
  • Ширина600 мм
  • Вес7 кг
  • Материал подстольядерево

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