Подстолье Лофт деревянное Трапеция Т
10 590 ₽
Высота: 71 см
Ширина: 36х60 см - одна деталь
Материал: дерево
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