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Подстолье Лофт Джимпи

5 оценок

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Подстолье Лофт 44, белый муар

Характеристики товара

Описание

Под столешницу: 2000х900 мм

Цвет: черный

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницы800*800
  • Цветчерный

Варианты столешницы

Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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