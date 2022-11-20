Характеристики товара
Описание
Под столешницу: 2000х900 мм
Цвет: черный
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Рекомендуемый максимальный размер столешницы800*800
- Цветчерный
Под столешницу: 2000х900 мм
Цвет: черный
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