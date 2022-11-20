Характеристики товара
Описание
Подстолье «Крус» сделано из металлической полосы 100х10 мм. Углы у основания слегка закруглены, чтобы не было царапин пола при перемещении стола. Покрытие металла — лак бесцветный.
Подходит для любых столешниц шириной от 760 мм и длиной до 3200 мм. Может быть подстольем как для офисного стола, так и для обеденного.
Можно изменить окрас металла, сделать любые размеры подстолья.
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Ширина750 мм
- Длина1200 мм
- Вес23 кг
- Материалметалл
- Цветчерный