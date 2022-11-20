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Подстолье лофт металлическое Крус

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Характеристики товара

Описание

Подстолье «Крус» сделано из металлической полосы 100х10 мм. Углы у основания слегка закруглены, чтобы не было царапин пола при перемещении стола. Покрытие металла — лак бесцветный.

Подходит для любых столешниц шириной от 760 мм и длиной до 3200 мм. Может быть подстольем как для офисного стола, так и для обеденного.
Можно изменить окрас металла, сделать любые размеры подстолья.

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Ширина750 мм
  • Длина1200 мм
  • Вес23 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный

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