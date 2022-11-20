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Подстолье Лофт №4 - фото 1Подстолье Лофт №4 - фото 2

Подстолье Лофт №4

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Рекомендованный размер столешницы: от Ø 800 до Ø 900 мм
Каркас изготовлен из металлической трубы Ø 20 мм и прутка Ø 6 мм с полимерным покрытием.
Для крепления столешницы предусмотрены петли толщиной 1,5 мм. с отверстием Ø 5 мм.
Крепеж столешниц: На саморезы (не комплектуется при покупке подстолья отдельно).
Регулировки ножек нет


Габариты (ШхГхB), мм 620 х 620 х 700
Размер площадки под столешницу, мм Ø 470
Размер основания. мм 620 х 620 или Ø 870

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес2.8 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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