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Подстолье Лофт слим №13

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Характеристики товара

Описание

Цена и характеристики указаны за одну опору

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина660 мм
  • Глубина60 мм
  • Вес4.9 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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