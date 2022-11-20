Характеристики товара
Описание
Подстолья серии "Тоскана" изготавливаются из ЧУГУНА и стали с применением технологии порошкового крашения металла. Подстолье Тоскана оснащено регулятором высоты. Поставляется в разобранном виде.
Вес изделия, кг - 12.6 кг
Габариты (ВхГхШ), мм - 730х440х440
Габариты упаковки - 500х500х140; 800х170х85
Страна производства - Россия
Гарантия - 12 месяцев
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина440 мм
- Глубина440 мм
- Вес12.6 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия