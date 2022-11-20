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Подстолье Манаус

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Характеристики товара

Описание

Подстолья серии "Тоскана" изготавливаются из ЧУГУНА и стали с применением технологии порошкового крашения металла. Подстолье Тоскана оснащено регулятором высоты. Поставляется в разобранном виде.

Вес изделия, кг - 12.6 кг
Габариты (ВхГхШ), мм - 730х440х440
Габариты упаковки - 500х500х140; 800х170х85
Страна производства - Россия
Гарантия - 12 месяцев

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина440 мм
  • Вес12.6 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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