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Подстолье Матера

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подстолье: стальная пластина 300*300*3 мм, труба основная 60*2 мм

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Основные характеристики

  • Материалсталь
  • Цветчерный

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