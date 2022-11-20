Характеристики товара
Описание
Подстолье: стальная пластина 300*300*3 мм, труба основная 60*2 мм
Основные характеристики
- Материалсталь
- Цветчерный
Подстолье: стальная пластина 300*300*3 мм, труба основная 60*2 мм
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